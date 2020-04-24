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Aktüel

Polisin hayvan sevgisi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması esnasında, sokakta susayan bir kediye, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polisin su içirmesi kameralara yansıdı.

2020-04-24 12:28:34 -
Polisin hayvan sevgisi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması esnasında, sokakta susayan bir kediye, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polisin su içirmesi kameralara yansıdı.


Gemlik Meydanı AVM bölgesinde bulunan çeşmenin etrafında bir kedinin dolaştığını ve su içmeye çalıştığını görev polis memuru, çeşmeye uzanarak elleriyle kediye su içirdi. O anlar ise meslektaşları tarafından kayıt altın alındı.

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