  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan yazdı: AK Parti’nin çeyrek asrı Türkiye için tarihi bir dönüşüm Akit TV’nin Türksat Frekans Bilgileri Değişiyor! Yeni frekans daha güçlü yayın Cübbeli yıllar önce uyarmıştı! “Hangi milli yapıyı Alman devleti destekler?” Çeyrek asrı geride bıraktı! Dünden bugüne AK Parti Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir Krizlerle boğuşan Avrupa’da liderler yaz tatilinde… Bunlar da AB’nin İmamoğluları! Netanyahu'dan ilginç çıkış: 'İngiltere nükleer silaha sahip ilk İslam Cumhuriyeti'dir!' Bakan Gürlek'ten müthiş başarı: 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı Alihan Kuriş’in “Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde” kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu Son 25 yılın rakamları devasa değişimi gözler önüne seriyor! Ticarette çeyrek asırlık devrim
Ekonomi Borsa İstanbul kazandırdı
Ekonomi

Borsa İstanbul kazandırdı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Borsa İstanbul kazandırdı

Borsa günü yükselişle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,91 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,38 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 14.172,26 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,03 puan artarken toplam işlem hacmi 186,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,91 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,38 ile spor oldu.

 

Küresel piyasalarda, ABD'de temmuz ayı perakende satışlarının beklentilerin aksine gerilemesi ve ağustosta tüketici güveninin zayıflaması ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri azaltırken Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde süren belirsizlik ve petrol fiyatlarındaki yüksek seyir risk iştahını törpülüyor.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de FOMC toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Erzurum ekonomisi için yeni yol haritası!
Erzurum ekonomisi için yeni yol haritası!

Kobi

Erzurum ekonomisi için yeni yol haritası!

Rapor açıklandı: ‘NBA Avrupa İstanbul’da 10 yılda 2,2 milyar dolarlık ekonomi yaratacak’
Rapor açıklandı: ‘NBA Avrupa İstanbul’da 10 yılda 2,2 milyar dolarlık ekonomi yaratacak’

Spor

Rapor açıklandı: ‘NBA Avrupa İstanbul’da 10 yılda 2,2 milyar dolarlık ekonomi yaratacak’

İlişkiler şimdi daha da gerilecek! ÇİN’den ABD’ye ekonomik misilleme
İlişkiler şimdi daha da gerilecek! ÇİN’den ABD’ye ekonomik misilleme

Ekonomi

İlişkiler şimdi daha da gerilecek! ÇİN’den ABD’ye ekonomik misilleme

Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde
Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde

Ekonomi

Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde

Hem çevre hem ekonomi kazanıyor İşte adım adım geri dönüşüm yolculuğu
Hem çevre hem ekonomi kazanıyor İşte adım adım geri dönüşüm yolculuğu

Gündem

Hem çevre hem ekonomi kazanıyor İşte adım adım geri dönüşüm yolculuğu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23