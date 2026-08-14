Hürmüz Boğazı'nda büyük çevre felaketi! Savaşın acı bilançosu kıyılara vurdu!

İran Çevre Koruma Örgütü, Hürmüz Boğazı kıyılarında ABD ve İsrail ile savaş nedeniyle Keşm Adası'nda 3,2 hektarlık alanda petrol kirliliği tespit edildiğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre, Çevre Koruma Ajansı Müdür Yardımcısı Muhammed Rıza Lahicanzade, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası kıyılarında petrol kirliliği meydana geldiğini söyledi.

İranlı yetkili, Suza, Şibderaz ve Nakkaşe sahilleri ile mangrov ormanları ve Hengam Adası'nın bir kısmının da kirlendiğini belirterek, "İlk tahminlere göre, 3,2 hektarlık kıyı şeridi bu kirlilikten etkilenmiştir." dedi.

Petrol kirliliğinin deniz kaynaklı olduğunun ve deniz akıntıları ile muson rüzgarlarının kirliliğin kıyıya taşınmasında rol oynadığının tespit edildiğini ifade eden Lahicanzade, özellikle Şibderaz kıyı şeridinin deniz kaplumbağaları için yaşam alanı ve yuvalama alanı olarak önemi göz önüne alındığında, bu alandaki temizleme çalışmalarının daha büyük bir özen ve hassasiyetle yürütüldüğünü kaydetti.

Son günlerde sosyal medyada daha sonra da İran basınında İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası kıyılarında petrol kirliliğini gösteren görüntüler yayımlanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, önceki günkü açıklamasında, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde ABD ve İsrail ile savaş sırasında petrol kirliliği meydana geldiğini ve Tahran'ın bölgedeki çevresel tahribata kayıtsız kalamayacağını duyurarak, zararların tazmin edilmesini istemişti.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşla birlikte Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini engellemiş ve "izinsiz" geçmek isteyen gemileri füze ve insansız hava araçlarıyla hedef almıştı. Savaş sırasında ayrıca Hürmüz Boğazı çevresi de İran ve ABD arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuş ve çok sayıda petrol tankeri de bu süreçte zarar görmüştü.