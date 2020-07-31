Polisi tahkir eden baro başkanına gözaltı

Hakkı Bilir İstanbul

Kibar şekilde herkesin kimliğini kontrol eden polis ekipleri Dönmez’den ‘lütfen’ diyerek bilgi istediğinde ise küstah tavırla karşılaştı. Polisin bütün yapıcı tavrına rağmen kimliğini göstermemekte direnen ve kolluk kuvvetlerini küçümseyen bir tavır takınan Dönmez, ideolojik bir kinle polise mukavemet gösterdi.

Kimliğini göstermemekte ısrar eden Dönmez, polisler tarafından gözaltına alınırken, kolluk kuvvetlerini eliyle itti. Sakinliğini koruyan polisler, Dönmez’i gözaltına alırken ifadesi sonrası baro başkanı serbest bırakıldı. Sosyal medyada ise polislere yönelik linç kampanyası başlatıldı. Dönmez’in gözaltına alındığı kısmı servis eden şer odakları, öncesinde emniyet mensuplarının yapıcı tavrını ise görmezden geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise, baro başkanları dahil, herkesin polise kimlik bilgisi verme zorunluluğunun kanunda yer aldığını açıkladı.