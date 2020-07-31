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Gündem

Polisi tahkir eden baro başkanına gözaltı

Hatay’da bayram öncesi güvenlik kontrolleri kapsamında polis ekipleri çeşitli mekanlarda kimlik kontrolü yaptı. Polis ekiplerinin gittiği bir restoranda Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez de vardı.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 09:54:00 -
Polisi tahkir eden baro başkanına gözaltı

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Kibar şekilde herkesin kimliğini kontrol eden polis ekipleri Dönmez’den ‘lütfen’ diyerek bilgi istediğinde ise küstah tavırla karşılaştı. Polisin bütün yapıcı tavrına rağmen kimliğini göstermemekte direnen ve kolluk kuvvetlerini küçümseyen bir tavır takınan Dönmez, ideolojik bir kinle polise mukavemet gösterdi.

Kimliğini göstermemekte ısrar eden Dönmez, polisler tarafından gözaltına alınırken, kolluk kuvvetlerini eliyle itti. Sakinliğini koruyan polisler, Dönmez’i gözaltına alırken ifadesi sonrası baro başkanı serbest bırakıldı. Sosyal medyada ise polislere yönelik linç kampanyası başlatıldı. Dönmez’in gözaltına alındığı kısmı servis eden şer odakları, öncesinde emniyet mensuplarının yapıcı tavrını ise görmezden geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise, baro başkanları dahil, herkesin polise kimlik bilgisi verme zorunluluğunun kanunda yer aldığını açıkladı.


Yeni Akit Gazetesi
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