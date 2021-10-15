Polisi sürükleyerek kaçan kişi bakın kim çıktı!
Kocaeli'de trafik polisini 30 metre sürükleyerek kayıplara karışan 06 CHP 50 plakalı otomobilin CHP’de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu’na ait olduğu ortaya çıktı. Sadıkoğlu'nun aracı bir sokak arasına park ederek kaçtığı ve firari olarak arandığı öğrenildi.
Kocaeli'nde trafik polisleri Ömer Türkçakal Bulvarı Naile Kafe önünde yaptıkları uygulamada, içerisinde CHP Kocaeli eski İlçe Genlik Kolları Başkanlığı yapan Bülent Sadıkoğlu'nun kullandığı 06 CHP 50 plakalı araç durduruldu.
Polis Memuru Bedir Yıldız durdurduğu aracın İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesinden hacizli yakalamalı olduğunu tespit ederek araca işlem yapmak istedi.
Polisi ölüme terk etti
Bu sırada araç sürücüsü Bülent Sadıkoğlu aracı hareket ettirerek polis Memuru Bedir Yıldız'ı 30 metre sürükledi. Ölümden dönen polis memuru, sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.