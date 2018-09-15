Polisi görünce yere attı, içinden bonzai çıktı!

Karabük'te Kurtuluş Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, Çorakküme Cami karşısındaki otobüs durağında bir kişinin bankın üzerindeki kağıt parçasındaki maddeyi yere atıp ayağı ile de dağıttığını fark etti. Polisin yanına gittiği kişinin geçen hafta hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılan K.D. olduğu, yere attığı maddenin de bonzai olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan K.D’nin pantolonun arka cebinden çıkartıp yere attığı siyah poşetten de sentetik kannobionid bonzai çıktı. 20,5 gram gelen sentetik kannobionid bonzai ile emniyete götürülen K.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.