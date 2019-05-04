Polisgücü’nün Sultanları Süper Lig Şampiyonu

Osmaniye’de oynanan THF 2018-2019 Açık Alan Kadınlar Süper Ligi bugün oynanan son maçla tamamlandı. Şampiyonluk ipini göğüsleyen Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı Süper Lig Şampiyonluk Kupasını Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan’dan aldı.

THF 2018-2019 Açık Alan Kadınlar Süper Liginin efsane takımı Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı namağlup unvanla son karşılaşmasında Bolu Belediye Spor Kadın Hokey takımını da mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı. Osmaniye Hokey Tesislerinde düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan’dan alan hokeyin sultanları, sırada Avrupa Şampiyonluk kupası var mesajını verdi. Gaziantep Polisgücü Başkanı Mehmet Kaplan’ı kutlayan THF Başkanı Sadık Karakan takıma Avrupa Şampiyonasında da başarılar diledi.

Bu Gurur Gaziantep’in

Şampiyon takımın kulüp başkanı Mehmet Kaplan bu gururun Gaziantep’in olduğunu ifade ederek, “Sultanlarımı kutluyorum. Maçların tamamını firesiz kazanarak Gaziantep’e yeni bir süper lig kupası kazandırdılar. Mutluyuz. Azimli ve kararlı çalışmanın sonuçlarını aldık. Hocalarımızı ve sporcularımızı kutluyorum. Bu gurur hepimizin ortak gururudur” dedi.

İnandık Ve Kazandık

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün Türkiye’de model bir kulüp olduğunu ifade eden antrenör Ayşe Kasım inanarak kazandıklarını ifade ederek, “Biz süper ligde kupayı almak için çok iyi mücadele ettik. Rakiplerimiz güçlü ekiplerden oluşuyordu. Ama inandık ve kazandık. Bu gururu hepimizin, bu gurur ortak inancın, bu gurur Polisgücü’nün sultanlarının. Takımı ve sporcularımızı kutluyorum. Bundan sonraki rotamız Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası” şeklinde konuştu.

Sultanlar Mutluluktan Adeta Uçtu

Türkiye Süper Ligi şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımında Meryem Oymak, Seda Öztürk, Leyla Öztürk, Emine Çelik, Emine Çağla Cengiz, Hazime Nur Kızılırmak, Sinem Alpakan, Gamzenur Özcan, Perihan Küçükkoç, Sultan Kılıç, Yeter Çelik, Nurhan Çınar, Gamze Zor, İklima Kaya, Zeynep Ertaş, Yoncanur Yeter, Fatmanur Çil ve Aleyna Doğan görev aldı. Şampiyonluk kupasını alan takımın efsane sporcuları mutluluktan adeta coştu.