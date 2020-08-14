Polise silahlı saldırı

Aydın'ın Efeler ilçesinde aranan bir kişiyi yakalamak için polis bir eve operasyon gerçekleştirdi. Şahıs evin çatısına çıkarak polise silahla iki el ateş açtı.

Olay, Kadıköy Mahallesi'nde saat 22.45 sularında meydana geldi.

Polise ateş açtı

Alınan bilgiye göre, aranan bir şahıs için Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

Polisleri gören şahıs bulunduğu evin çatısına çıkarak polise silahla iki el ateş açtı.

Şahsı yakalamak için olay yerine Polis Özel Harekat ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Yakınları teslim etmemek için direndi

Şahsı teslim etmek istemeyen yakınları polise direnirken, polis ekipleri şahsın yakınlarına müdahalede bulundu.

Polis Özel Harekat ekipleri şahsı yakalamak için operasyon başlatırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi.

Termal kamera ile tarama yapıldı

Ayrıca evin çevresindeki sazlık alanda özel harekatın termal kamera ile tarama yaptığı bildirildi.

Bağcılar'da polis şehit olmuştu

Polise yapılan saldırının ardından akıllara İstanbul-Bağcılar'da yaşanan, büyük tepki çeken olay geldi.

Bağcılar'daki Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş açılmış, araçtaki polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı. Yaralı polisler Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edilmiş, Gökteke, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından, görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli S.B'nin olayda kullandığı silahla beraber yakalandığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili şüpheli O.I ve K.A'nın 1 silahla yakalandıkları bildirilmişti.