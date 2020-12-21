  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Polise mukavemetten hakkında dava açılan kişi bekçilere saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı
Aktüel

Polise mukavemetten hakkında dava açılan kişi bekçilere saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 08:38:25 -
Polise mukavemetten hakkında dava açılan kişi bekçilere saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında maske takmadığı gerekçesiyle kendisini durduran polise mukavemette bulunan ve bu nedenle hakkında dava açılan kişi, maskesiz dolaştığı için işlem yapmaya çalışan bekçilere saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin 19 Eylül'de yaptığı denetimlerde maske takmadığı için hakkında işlem yapılırken, "Sen zor kullan o zaman görüşürüz. Bana ceza kesemezsin. Teşkilatın numarasını gönderin bana, eniştemin numarasını gönderin." şeklinde tehdit içeren ifadeleri kullanan ve polise mukavemette bulunan motosiklet sürücüsü Cihan A., dün akşam yine maske takmadığı gerekçesiyle bekçiler tarafından durduruldu.

Hakkında idari işlem yapan bekçiyi tehdit ettiği ve yumrukla saldırmaya çalıştığı iddia edilen şüpeli, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Olayın geçmişi

Tuzla'da 19 Eylül'de denetimler sırasında maske takmadığı için durdurulan ve kimliğinin istenmesi üzerine polise mukavemet eden Cihan A.'ya para cezası verilmişti.

Daha sonra söz konusu ana ait görüntülerin yayınlandığı sosyal medyada yorum yapan kişilere de hakaret edip tehditte bulunan Cihan A., Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyette hakkında, "polise mukavemet" ve "tehdit" suçlarından işlem yapılan Cihan A., İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilmiş, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cihan A., hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, 46. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar
Dünya

Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar

Gazeteci Alper Tan, Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin bölgeden edindiği bir fotoğraf karesini kamuoyu ile paylaştı.
Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı: Vaka sayılarında belirgin düşüş
Sağlık

Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı: Vaka sayılarında belirgin düşüş

20 Aralık 2020 Pazar gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Fatih Karagümrük'ün yıldızı Ndao'nun ilginç hayat hikayesi
Spor

Fatih Karagümrük'ün yıldızı Ndao'nun ilginç hayat hikayesi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen ve Galatasaray maçında bir gol kaydederek galibiyette pay sahibi olan Senegalli Alass..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay