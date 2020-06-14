  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polise el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldıran PKK/KCK'lılara şafak operasyonu! Gözaltılar var

Adana'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde izinsiz gösterilere katıldığı ve polislere taş, el yapımı patlayıcı (EYP), havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırıda bulundukları ileri sürülen terör örgütü PKK/KCK şüphelilerine yönelik şafak operasyonu düzenledi. Gözaltı kararı verilen 10 kişi adına düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 07:59:00 -
Polise el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldıran PKK/KCK'lılara şafak operasyonu! Gözaltılar var

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada örgüt üyesi olduğu ve çeşitli eylemlere katıldığı ileri sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti gerçekleşen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Polise EYP atanlar yakalandı

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde izinsiz gösterilere katıldığı ve polislere taş, el yapımı patlayıcı (EYP), havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırıda bulundukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Özel harekat da destekledi

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı