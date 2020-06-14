Polise el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldıran PKK/KCK'lılara şafak operasyonu! Gözaltılar var
Adana'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde izinsiz gösterilere katıldığı ve polislere taş, el yapımı patlayıcı (EYP), havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırıda bulundukları ileri sürülen terör örgütü PKK/KCK şüphelilerine yönelik şafak operasyonu düzenledi. Gözaltı kararı verilen 10 kişi adına düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada örgüt üyesi olduğu ve çeşitli eylemlere katıldığı ileri sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti gerçekleşen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.
Polise EYP atanlar yakalandı
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde izinsiz gösterilere katıldığı ve polislere taş, el yapımı patlayıcı (EYP), havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırıda bulundukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Özel harekat da destekledi
Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.