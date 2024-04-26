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Aktüel Polise direndi! Ters kelepçeyle etkisiz hale getirildi
Aktüel

Polise direndi! Ters kelepçeyle etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-26 02:02:00 -
Polise direndi! Ters kelepçeyle etkisiz hale getirildi

Aksaray’da şüphe üzerine durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü araçtan inmemek için polise direndi. Sürücü, ters kelepçeyle güçlükle etkisiz hale getirildi. Şahsın 0.31 promil alkollü olduğu ve araçta uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Olay Aksaray’ın Gülağaç ilçe Yolu Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte asayiş ve trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden R.O. (27) idaresindeki 68 AAU 059 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat vermeyen, araçtan da inmek istemeyen sürücü polis ekiplerini tedirgin ederken, güçlükle araçtan indirilerek ters kelepçeyle etkisiz hale getirildi. Ardından alkol kontrolü yapılan sürücü 0.31 promil alkollü çıkarken araçta yapılan aramalarda poşet içinde 40 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan R.O. isimli sürücü sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesildi.

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