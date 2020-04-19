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Aktüel

Polise çaylı, kekli motivasyon

Balıkesir’deki gazeteciler polislere kek ve çay ikramıyla sürpriz yaptı.

2020-04-19 18:11:17 -
Polise çaylı, kekli motivasyon

Balıkesir’deki gazeteciler polislere kek ve çay ikramıyla sürpriz yaptı.


Bahçelievler Mahallesi, Orkide sokakta uygulama yapan polisler sürprizle karşılaştı. Çok sayıda asayiş, trafik ve emniyet müdür yardımcıları ile amirlerinin de uygulama yaptığı sokakta polislere çay ve kek ikramında bulunuldu. Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polislere, gazeteciler tarafından sürpriz yapıldı. Altıeylül ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Orkide sokakta bulunan gazeteciler, devriye gezen polis memurlarına çay ve kek ikram etti. Gazeteci Taşkın Sarıca’nın eşi tarafından hazırlanan çay ve kekleri polislere ikram eden Gazeteci İlkan Toprak, “Sizler bizim için mücadele ediyorsunuz. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Bizlerde sizlere bir yorgunluk çayı ikram etmek istedik afiyet olsun” şeklinde konuştu.


Yoğun mesai harcayan polis memurları ise, “Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bizler de görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı sükuneti için gazeteci arkadaşlar da bu sıkıntılı günlerde bizlere çay ikramında bulundular. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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