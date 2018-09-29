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Polise çarpan kadın sürücü tutuklandı

Bartın’da "dur" ihtarına uymayarak polis memuruna çarpan kadın sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:35
Polise çarpan kadın sürücü tutuklandı

Bartın'da polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak polis memuruna çarpan sürücü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bartın'da Karaçay mevkisindeki uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak polis memuru Turgut Çalıkoğlu'na çarpıp yaralanmasına neden olan Sibel Y. isimli sürücünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildiği Bartın Adliyesi'nde savcılık tarafından tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 12:35
  1. Bartın Adliyesi
  2. Turgut Çalıkoğlu

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