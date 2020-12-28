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Aktüel Polise "benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen hadsize tokat gibi cevap
Aktüel

Polise "benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen hadsize tokat gibi cevap

Düzce'de, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan üç kişiye cezai işlem uygulanırken, "Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyerek cezaya itiraz eden kişiye İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, "Kaç para vergi veriyorsun? Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git. Sen kimin maaşını veriyorsun" sözleriyle tokat gibi bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:07:00 -
Polise "benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen hadsize tokat gibi cevap

Düzce’de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı. Durdurulan araçtaki 3 kişinin izinlerinin olmadığının anlaşılması üzerine polis, tutanak tutmak istedi. Bu sırada araçtakilerden biri, "Benim vergimle maaş alıyorsunuz. Her zaman vergi veriyorum. Vereyim vergi numarama bak. Ben eski memurum" diyerek polis memurlarının tutanak tutmasına itiraz etti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek yaşananlar üzerine, "Kaç para vergi veriyorsun? Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git. Sen kimin maaşını veriyorsun. Sen benim memuruma hakaret edemezsin" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sonrası 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.

 

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