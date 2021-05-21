Polis ve jandarmayı 27 bin defa arayan kişi gözaltına alındı

Fransa’nın Lyon kentinde, polis ve jandarmayı 42 günde 27 bin defa arayarak taciz eden kişi gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 47 yaşındaki şüpheli 7 Nisan-18 Mayıs arasında ülke genelinde 14 polis ve jandarma merkezini 27 bin kez aradı.

Özellikle kadın güvenlik güçlerini hedef alan şüpheli, cinsel taciz ve hakaretlerde bulundu.

Şüphelinin psikiyatrik değerlendirmesinde, aramaları yaparken akıl sağlığfrfının yerinde olduğu kaydedildi.

Lyon kentinde gözaltına alınan şüpheli mahkemeye sevk edildi.