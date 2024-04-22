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Gündem Polis ve Hırsız evde mahsur kaldı! Ev sahibine ulaşamadılar!
Gündem

Polis ve Hırsız evde mahsur kaldı! Ev sahibine ulaşamadılar!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 10:07:00 - 2024-04-22 10:09:58

Aksaray’da 2. kattaki dairenin balkonuna tırmanıp eve giren hırsız, polisin baskını ile odada suçüstü yakalandı. Ev sahibine ulaşılamayınca 2. katta mahsur kalan polis ve hırsız itfaiye merdiveniyle indirildi. Aranması olan ve 12 ayrı hırsızlık kaydı bulunan şahıs 13. soygununda yakayı ele verdi.

Olay gece yarısı Büyük Bölcek Mahallesi 2406 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daire içinde el feneri yandığını gören bir vatandaş şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek ilk önce 2 katlı binanın çevresini abluka altına aldı. Diğer ekip ise Aksaray Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde binanın dış kapısından tırmanarak balkona çıktı. Açık olan balkon kapısından sessizce içeri giren polis ekipleri odada bulunan Rıdvan B. (40) isimli hırsızı suçüstü yakaladı.

EV SAHİBİNE ULAŞAMADILAR

Evin kapısından çıkmak için ev sahibine ulaşmaya çalışan polis ekipleri ev sahibine ulaşamayınca hırsızla birlikte evde mahsur kaldı. Uzun uğraşlara rağmen ev sahibine ulaşamayan ekipler itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri evin balkonuna itfaiye aracındaki merdiveni uzattı. Yakaladıkları hırsızla birlikte evde mahsur kalan polis ekipleri itfaiye merdiveninin kafesiyle aşağıya indirildi. Hırsız, polis aracına bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü. Rıdvan B. isimli hırsızın burada yapılan sorgulamasında 12 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı ve yakalama kararı olduğu tespit edildi.

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