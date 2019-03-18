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Polis ve askerler aynı sahneyi paylaştı

Sinop'ta sahnelenen ve oyuncularının bir bölümü polis ile askerlerden oluşan "Kınalı Kuzular ve Çanakkale 1915" konulu tiyatro oyunu izleyenlerden büyük beğeni aldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 22:48
Polis ve askerler aynı sahneyi paylaştı

Sinop'ta, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla sahnelenen ve oyuncularının bir bölümü polis ile askerlerden oluşan "Kınalı Kuzular ve Çanakkale 1915" konulu tiyatro oyunu izleyenlerin beğenisini kazandı.

Sinop Valiliği koordinesinde Telvin Sanat Akademisi tarafından hazırlanan "Kınalı Kuzular ve Çanakkale 1915" adlı tiyatro oyunu Kültür Merkezi Salonu'nda izleyici ile buluştu.

Polis ve asker rol aldı

Emre Kiraz'ın yazdığı, Gülbahar Karasuman Karslı'nın yönettiği oyunda polis ve askeri personel de rol aldı.

Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı ve yaklaşık bir saat süren oyun izleyenlerin beğenisini topladı.

Vali Köksal Şakalar, gösterinin ardından oyuncuları tebrik ederek çiçek takdim etti.

Şakalar, burada yaptığı konuşmada, özellikle gençlerin tarihlerini iyi okumaları ve anlamaları gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına işaret eden Şakalar, "Bugün orada bir terörist çıkıyor ve Müslümanları öldürürken, Kosova'yı söylüyor, İstanbul'u söylüyor, Ayasofya'ya haç takmaktan bahsediyor. İşte bunu iyi anlamak ve iyi analiz etmek lazım. Ben bu güzel oyun için sahne alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok ama çok anlamlı bir gece yaşadık." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 22:48
  1. 18 Mart Çanakkale Zaferi
  2. Çanakkale Zaferi
  3. Sinop Valiliği
  4. Yeni Zelanda
  5. Kiraz İlçesi
  6. Çanakkale
  7. Istanbul
  8. İstanbul
  9. Ayasofya
  10. Kosova
  11. Kınalı
  12. Kiraz
  13. Polis
  14. Sinop
  15. HABERLER
  16. Gülbahar Karasuman Karslı
  17. Köksal Şakalar

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