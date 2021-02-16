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Yerel Polis, terör sevicileri evinden aldı!
Yerel

Polis, terör sevicileri evinden aldı!

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, son dönemlerde EYP saldırı, taşlama, yazılama ve benzeri eylem arayışı içerisinde oldukları ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaparak provokatif algı oluşturma faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen şahısları gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 13:01:00 -
Polis, terör sevicileri evinden aldı!

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaparak provokatif algı oluşturanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bölücü terör örgütünün Cizre ilçesinde sözde YPS ve gençlik yapılanmasının son dönemlerde el yapımı patlayıcı saldırı, taşlama, yazılama ve benzeri eylem arayışı içerisinde oldukları ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaparak provokatif algı oluşturma faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda, İ.B., B.K., G.S., İ.I., S.E. ve G.V. isimli 6 şüpheli 15 Şubat 2021 günü emniyet ekiplerimiz tarafından yapılan operasyonda yakalanarak savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştır. Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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