Polis tayin şartları neler? Polis mazeret tayin şartları!

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün son aşamaya getirdiği yönetmelik değişikliğiyle, polislerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki şark görev süreleri düşürülecek.

Polis mazeret ataması şartları nedir?

Polislerin sadece kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumları nedeniyle talep edebildiği mazeret atamasının da kapsamı genişletilecek. Bu çerçevede de mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi şartıyla evin tek çocuğu olan polis, anne ve babasının sağlık durumu nedeniyle atama talep edebilecek. Aynı şartla tek kardeşi olan polis de kardeşinin sağlık durumu nedeniyle atama isteyebilecek.

Çakılı kadro elemanı nasıl atanacak?

Eşleri, kamuoyunda "çakılı kadro" olarak bilinen "sabit personel istihdamı" kapsamında olan polislerin ise çalıştığı birimin hizmet süresini tamamlaması üzerine, talebi halinde Emniyet Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfına atanabilmesi kolaylaştırılacak.

Yeni mezun polisler şark ataması ne zaman olacak?

Mezun olan polisler öncelikli olarak batı illerine atanacak. Mesleğe önce batı illerinde başlayan personel, görev yapmakta olduğu ilin süresi bitmeden atamaya tabi olmayacak, görev süresini bitirmesinin ardından bu durumda olanlar 2. Bölge (şark) illerine atanacak.