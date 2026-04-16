"Okul güvenliği" toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Peş peşe gelen okul saldırılarında “kopya davranış” alarmı! Son dakika! Okul saldırısında ölü sayısı yükseldi Eğitimde Batı taklidi ve sekülerizm çıkmazı: "İnsanı canavarlaştıran nedir?" Reytingin kanlı elleri! Ekrandaki silah sokağa nasıl indi? Trump yine yalan söyleyerek şaşırtmadı! Doğrusu yok yalanı çok İsrail 2028’de yok olacak! Mektuplardaki kanlı öngörü ve sekseninci yıl kehaneti CHP’den vurguna “borç” kılıfı Mart ayı bütçe rakamları açıklandı: Faiz dışı açık 100 milyardan 6 milyara indi Dün “polisin okulda ne işi var,” bugün “polis nerede?” Alın size solcuların ikiyüzlülüğü!
Polis tarafından hemen gözaltına alındı! Whatsapp grubuna korkunç mesaj

Polis tarafından hemen gözaltına alındı! Whatsapp grubuna korkunç mesaj

Zonguldak’ta sınıf arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna okulda saldırı yapacağına yönelik mesajlar attığı gerekçesiyle gözaltına alınan lise öğrencisi B.T.A. (17), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam, kent merkezinde meydana geldi. Fener Anadolu Lisesi’nde eğitim gören B.T.A., sınıf arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’takine benzer şekilde okulda saldırı yapacağı yönünde mesajlar atıp tehdit içerikli fotoğraflar paylaştı. Paylaşımlar, öğrenci ve velileri endişelendirdi. İhbar üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis ekipleri, B.T.A.’nın evine operasyon düzenledi. Evdeki aramada, B.T.A.’nın odasında 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. B.T.A., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

OKULDAN ATILMIŞ

Ev araması sırasında polislerin B.T.A. ile yaptığı ön görüşmede, daha önce Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sınıfta torpil patlatması nedeniyle, disiplin kurulu tarafından okuldan atılarak kaydının Fener Anadolu Lisesi’ne aldırıldığını anlattığı öğrenildi. Ayrıca B.T.A.’nın görüşme sırasında arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla bu tip mesajlar attığını, kurusıkı tabanca mermilerini ise köyden hatıra amaçlı getirdiğini söylediği ifade edildi.

B.T.A., bugün sabah saatlerinde, Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Adliye önünde, B.T.A.’nın ailesi ve arkadaşları da bulundu. B.T.A’nın adliyedeki işlemleri sürüyor.

KOSGEB’den KOBİ’lere dev destek mesajı!
KOSGEB’den KOBİ’lere dev destek mesajı!

Kobi

KOSGEB’den KOBİ’lere dev destek mesajı!

BAE’den okul saldırısına sert tepki! Kahramanmaraş için taziye mesajı
BAE’den okul saldırısına sert tepki! Kahramanmaraş için taziye mesajı

Gündem

BAE’den okul saldırısına sert tepki! Kahramanmaraş için taziye mesajı

Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'den Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'den Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Gündem

Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'den Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

İran'dan Hizbullah'a destek! Bir bütünüz mesajı verildi
İran'dan Hizbullah'a destek! Bir bütünüz mesajı verildi

Dünya

İran'dan Hizbullah'a destek! Bir bütünüz mesajı verildi

