Polis Suudi konsolosun konutunda
Olay yeri inceleme ekibi Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun rezidansına girdi. Başkonsolosluğun önüne polis bariyerleri getirildiği görüldü.16 Ekim 2018 Salı 20:05
Olay yeri inceleme ekibinin Suudi Konsolos'un evinde arama yaptığı bildirildi.
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi, Suudi Arabistan Havayolları'nın tarifeli seferiyle saat 17.00'de ülkesine geri döndü. Başkonsolosun ülkesine gitmesinin ardından konsoloslukta yeniden hareketlenme yaşandı. Konsolosluk önüne polis bariyerleri getirildiği görüldü.
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