Polis sürücüsüz taksilere ceza kesebilecek

Sürücüsüz araç teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı ABD’de, hukuki sorumluluk tartışmalarına yeni bir çerçeve getiriliyor. Kaliforniya eyaletinde kabul edilen yeni düzenlemeyle birlikte, Waymo benzeri robotaksi şirketleri trafik ihlalleri konusunda doğrudan muhatap haline gelecek.

Yeni sistem, özellikle direksiyon başında insan bulunmayan araçlarda uzun süredir sorun yaratan “sorumlu sürücü yok” boşluğunu kapatmayı hedefliyor. Böylece polis ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden otonom araçlar karşısında artık işlem yapabilecek net bir yapıya kavuşmuş olacak.

SORUMLULUK ŞİRKETLERE YÜKLENECEK

Düzenlemeye göre, sürücüsüz bir araç trafik kuralını ihlal ettiğinde yaptırım doğrudan aracı işleten ya da geliştiren şirkete yönelecek. Polis ekipleri, bu gibi durumlarda şirkete resmi bir uyumsuzluk bildirimi gönderebilecek.

Bu bildirimin ardından ilgili kurum tarafından inceleme başlatılacak. Şirketin sorunu gidermemesi halinde ise yetkililerin çok daha geniş müdahale alanına sahip olacağı belirtiliyor.

FAALİYET İZNİ SINIRLANABİLECEK

Yeni kurallar yalnızca klasik trafik cezası mantığıyla sınırlı kalmıyor. Düzenleme kapsamında yetkili kurumlar, gerekmesi halinde şirketlerin faaliyet alanlarını daraltabilecek, izinlerini askıya alabilecek ya da tamamen iptal edebilecek.

Bu yaklaşım, sürücüsüz araç performansını doğrudan şirketin sahadaki varlığıyla ilişkilendiriyor. Başka bir ifadeyle, sürekli sorun çıkaran bir robotaksi filosunun operasyonu tamamen durdurulabilecek.

HANGİ BÖLGEDE, HANGİ HIZLA ÇALIŞACAKLARI DA DENETLENECEK

Kaliforniya’daki yeni sistem, otonom araç şirketlerine yalnızca trafik kurallarına uyma zorunluluğu getirmiyor. Aynı zamanda bu filoların hangi bölgelerde faaliyet göstereceği, hangi hız limitleri içinde çalışacağı ve hangi şartlarda hizmet vereceği de daha sıkı biçimde denetlenecek.

Bu da sürücüsüz araç sektöründe daha kontrollü ve daha sıkı bir gözetim döneminin başladığını gösteriyor.

ACİL DURUM ARAÇLARI İÇİN YENİ KURALLAR GELİYOR

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri de ambulans, polis ve itfaiye araçlarıyla ilgili oldu. Otonom araçların özellikle acil müdahale anlarında sorun yaratabildiği biliniyor. Yeni kurallarla birlikte şirketler, yerel yetkililerle doğrudan iletişim protokolleri oluşturmak zorunda kalacak.

Ayrıca sürücüsüz araçların, acil durum bölgesinden talimat verildikten sonra iki dakika içinde çıkarılabilmesi gerekecek. Bu adım, müdahale ekiplerinin yolunun kesilmesini önlemeyi amaçlıyor.

TEST SÜREÇLERİ DE SERTLEŞİYOR

Kaliforniya yönetimi yalnızca sahadaki operasyonları değil, test süreçlerini de daha sert kurallara bağlamaya hazırlanıyor. Buna göre otonom araç şirketleri için daha sıkı test standartları uygulanacak.

Yeni dönem, sürücüsüz araç teknolojisinin yalnızca teknik başarıyla değil, kamu güvenliği ve hukuki sorumluluk açısından da daha yoğun denetleneceği bir aşamaya işaret ediyor. Kaliforniya’nın attığı bu adımın, başka eyaletler ve ülkeler için de örnek oluşturabileceği değerlendiriliyor.