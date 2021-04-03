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Yerel Polis sabaha karşı evlerinden aldı! Gözaltılar var
Yerel

Polis sabaha karşı evlerinden aldı! Gözaltılar var

Adana’da terör örgütü PKK’nın çağrıları sonucu korsan gösteri yaptığı öne sürülen ve sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirtilen 8 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 09:17:00 -
Polis sabaha karşı evlerinden aldı! Gözaltılar var

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü PKK çağrıları doğrultusunda 4 zanlının Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde korsan gösteri yapıp, ateş yakıp, molotof kokteyli attığı bilgisine ulaştı. Polis ayrıca 4 zanlının da sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünü öven paylaşımlar yaptığını belirledi. Polis bu tespitler üzerine 8 zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon yaptı. Aralarında özel harekatın da olduğu 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda sabahın ilk saatlerinde evlere tek tek girildi. Bazı evlere özel harekat polisi kapıları koçbaşı ile kırarak girdi. Operasyonda polise drone de destek vererek evlerin damlarından herhangi bir kaçma ve saldırıya karşı önlem aldı. Polis operasyonda 8 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

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