Polis PKK paçavrası sandı! Amedspor kutlamasında Senegal bayrağı kriz çıkardı

Polis PKK paçavrası sandı! Amedspor kutlamasında Senegal bayrağı kriz çıkardı

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Amedspor, deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Erzurumspor'un ardından Süper Lig biletini kazanan ikinci ekip olmuştu. Karşılaşmanın ardından futbolcular kutlama yaparken, Amedspor’in Senegalli futbolcusu MBaye Diagne, ülkesinin bayrağını açtı. Polisler, Diagne'nin açtığı Senegal bayrağını terör örgütü PKK paçavrasına benzetince kısa süreli kriz yaşandı.

Cumartesi günü 16.00'da başlayan Trendyol 1. Lig son hafta karşılaşmalarında Amedspor, deplasmanda Iğdır ile 3-3 berabere kaldı.  Aynı dakikalarda rakibi Esenler Erokspor'un Pendikspor'u mağlup edememesi üzerine Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Amedspor futbolcuları, sahada tur atarak kutlama yaptı. 

Kutlama sırasında Amedspor’un yıldız golcüsü Mbaye Diagne, ülkesi Senegal'in bayrağını açtı. Stadyumda görevli polis ekiplerinin Senegal'in bayrağını PKK paçavrası ile karıştırması üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı.  Polis ekipleri Diagne'nin elindeki bayrağı almak için müdahalede bulunurken, bayrağın Senegal'e ait olduğunun anlaşılması üzerine kriz çözüldü. 

