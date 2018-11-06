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Polis onları her yerde arıyor… Hayat hırsızları!

Lösemili çocukların tedavilerinde kullanılmak üzere para toplanan kumbaralar Bursa’da hırsızlar tarafından çalındı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

06 Kasım 2018 Salı 06:14
Polis onları her yerde arıyor… Hayat hırsızları!

Herhangi bir koruması bulunmayan kumbaralar belli aralıklarla vakıf çalışanları tarafından yenileriyle değiştiriliyordu. Kumbaralar zaman zaman kayboluyordu ancak Bursa’da bir çete kendine özellikle LÖSEV kumbaralarını hedef seçti. Nilüfer ilçesindeki 4 işyerinde bulunan kumbaralar bir çete tarafından tek tek çalındı. LÖSEV yetkilileri hırsızlardan şikâyetçi oldu ancak hırsızlar henüz yakalanmadı.

Polis yakalamaya çalışıyor

Kamera kayıtlarına göre çete iki kişi olarak çalışıyor. Biri gözcülük yaparken, diğeri dükkânın içini kontrol ediyor ve kimsenin görmediğinden emin olunca kumbaraları ceketinin altına saklayarak götürüyor. Kamera kayıtlarında hırsızların yüzleri de açıkça görünüyor. Polis yetkilileri hırsızların yakalanması için çalışma yürütüyor.

LÖSEV gönüllüleri ve kumbaraların konulduğu dükkânların sahipleri de bağış kumbaralarını korumak için nöbete başladı. Gönüllüler sosyal medya hesaplarından kumbaraların korunması için çağrı yaptı.

O kumbaralar hayat kurtarıyor

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) 1998 yılında Pediatrik Hematolog, Onkolog Dr. Üstün Ezer tarafından Ankara’da kuruldu. Türkiye’nin dört bir yanında lösemili çocuklara yardım dağıtan, tedavilerini üstlenen LÖSEV bağışlarla ayakta duruyor.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 06:14
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