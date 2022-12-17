Polis Müzesi Avrupa’nın en iyileri arasında

EGM Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkan Yardımcısı Kerim Acar Türk Polis Teşkilatının 177 yıllık geçmişini tarihi bir kronoloji içerisinde ortaya koyan belge, araç gereç ile canlandırmaların yer aldığı müze için “Avrupa Yılın Müzesi Ödülü” yarışmasına başvurduklarını anlatarak, elemeleri geçerek finale kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Avrupa Müze Forumunun belirlediği şartların hepsini yerine getirdiklerini ifade eden Acar, “8 Haziran 2022 tarihinde Avrupa Müze Forumu Değerlendirme Komisyonu üyeleri arasından iki yetkili geldi. Onlara videolu tanıtımlar ve sunumlar yaptık. Müzemizin sergi alanlarını tek tek gezerek sorularını cevapladık. Daha sonrasında polis müzemizin finale kaldığını bildirdiler. 3-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek ödül töreninde ülkemizi ve polis teşkilatımızı en etkili şekilde temsil edeceğimize ve büyük ödülü kazanacağımıza inancımız sonsuz.”