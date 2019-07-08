Polis merkezi önünde şüphelinin elini sıkan amir görevden alındı İstanbul'un Pendik ilçesinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran zanlının, polis merkezi önünde elini sıkan polis amiri, görevden alındı.

İstanbul Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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