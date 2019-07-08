0553 313 94 23

Polis merkezi önünde şüphelinin elini sıkan amir görevden alındı

İstanbul'un Pendik ilçesinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran zanlının, polis merkezi önünde elini sıkan polis amiri, görevden alındı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:22
Polis merkezi önünde şüphelinin elini sıkan amir görevden alındı

İstanbul Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:22
  1. İstanbul
  2. Pendik ilçesi
  3. emniyet amiri
  4. görevden alınma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya’da bulunan mayınının 1910-1912 yıllarına ait Rus deniz mayını olduğu ortaya çıktı
    1. Sakarya’da bulunan mayınının 1910-1912..
    2. GÜNCELLEME 4 - Pendik'te araca saldırı..
    3. Muğla'da teknede bayılan kaptan..
    4. Tunuslular, “Yüzyılın Anlaşmasını”..
    5. Eski İstihbarat Daire Başkanı hakkında..
    6. Atakum’un otopark mağduriyeti mecliste
    7. Pendik’te içinde hamile kadının..
    8. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    9. Hamile kadına saldıran magandalar..
    10. Kuyumcunun ikna çabasıyla soygundan..
    11. IKBY'de yeni hükümette görev alacak..
    12. Alanya'dan araba çalan hırsızlar,..
    13. Savcı Sayan Barış Atay'ı anasından..
    14. Pendik'te, içinde hamile kadının..
    15. Vedat Muriç kendi transfer haberini..
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Babacan kimlerle hareket ediyor?
    18. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    19. Kırmızı ışıkta çiftetelli oynayan..
    20. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    21. Günübirlik kiralanan evler mercek..
    22. Borsada işlem hacmi sıralaması
    23. Adana'da cinayet gibi kaza! Ölü ve..
    24. Borsada endekslerin değişimi
    25. Borsada günlük işlemler (2)
    26. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    27. Parkomat görevlisiyle sivil polis..
    28. Borsada günlük işlemler (1)
    29. Kartepe yolunda araç şarampole..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’