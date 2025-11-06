  • İSTANBUL
Polis memuru yaşamına son verdi: Karşıyaka'da acı olay

Polis memuru yaşamına son verdi: Karşıyaka'da acı olay

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Örnekköy Polis Merkez Amirliği’nde görevli bir polis memuru, görev sırasında yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde polis merkezinin içerisinde meydana geldi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Örnekköy Polis Merkez Amirliği’nde görevli bir polis memuru, görev sırasında yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde polis merkezinin içerisinde meydana geldi.

İddiaya göre, görev esnasında bulunan polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatına son verdi. Durumu fark eden mesai arkadaşları, olaya hızla müdahale ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Polis merkezinde kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis merkezinde ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Polis memurunun ölümüyle ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedeni, yapılacak inceleme ve adli tıp raporunun ardından netlik kazanacak.

