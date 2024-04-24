  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ankara'da kazanan yok! İlk finalist Tüpraş Stadı'nda belli olacak

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama

ABD, Rusya ve Fransa tarafından yıllarca dolandırıldılar! Türkiye'den bir anda İHA alıp ülkelerini kurtardılar

Hollanda’da telefonda, kapıda satış için kurallar değişti

Bakan duyurdu! 'X'le ilgili kanuni düzenleme gerekecek!'

Cübbeli Ahmet Hoca kabul etmemişti! Ustaosmanoğlu ailesinden İsmailağa cemaatinin yeni lideriyle ilgili kamuoyuna duyuru

The Simpsons'ın son tahmini dehşet içinde bıraktı! Akıllara hemen İran geldi

İşte Türkiye'nin rolü! Erdoğan'ın Irak ziyaretinin perde arkası

Çinlilerden beklenmedik Türkiye kararı! Herkes müjdeyi beklerken kötü haber geldi

Katranı kaynatsan da olmaz ki şeker! İşte Özgür Özel'in imrendiği Necdet Sezer dönemi
Yerel Polis memuru, intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı
Yerel

Polis memuru, intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı

Yeniakit Publisher
2024-04-24 06:51:00 -

İntihar etmek için aydınlatma direğine çıkan 58 yaşındaki adamı, itfaiye aracının sepetine çıkan polis memuru belinden kavrayarak kurtardı.

Olay Kale Mahallesi Kale 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen İ.K. (58) sokak üzerindeki aydınlatma direğine çıktı. İ.K.'yi direkte gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekibi, 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, bu sırada itfaiye aracının sepetine çıkan bir polis memuru, şahsın dalgınlığını fırsat bilerek İ.K.'yi belinden tutarak sepet içerisine çekti.

Aşağıya indirilen şahıs olay yerindeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23