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Gündem Polis memuru 3 gün önce taşındığı evde başından vurulmuş halde bulundu
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Polis memuru 3 gün önce taşındığı evde başından vurulmuş halde bulundu

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Polis memuru 3 gün önce taşındığı evde başından vurulmuş halde bulundu

Antalya’nın Döşemealtı ilçesine tayin olan polis memuru Özgür Akçay, 3 gün önce taşındığı evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yeniköy Mahallesi 106 Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Gümüşhane’den Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tayini çıkan 2 çocuk babası polis memuru Özgür Akçay, 3 gün önce ilçedeki yeni evine taşındı.

En son halasıyla görüştüğü öğrenilen Özgür Akçay'dan haber alamayan kardeşi, eve gitti. Akçay’ın kardeşi, kapının açılmaması üzerine forkliftle balkon penceresinden baktığında ağabeyinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingirle girilen evde yapılan kontrolde, Özgür Akçay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başında tek mermi yarası bulunan Akçay'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Özgür Akçay'ın eşi ve 2 çocuğunun Burdur'da olduğu, durumu haber alıp ilçeye geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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