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Polis memurları düğünde saldırıya uğradı

Afyonkarahisar'da bir düğünde koronavirü tedbirleri kapsamında düğünü sona erdirmek isteyince alkollü kişilerin saldırısına uğradı. Darp edilen 4 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 04:18:00 -
Polis memurları düğünde saldırıya uğradı

Polis ekibi, Afyonkarahisar'da Kanlıca Mahallesi 270'nci Sokak'ta yapılan bir düğünü, koronavirüs tedbirleri kapsamında sona erdirmek istedi.

Düğün sahibi ve müzisyenlere gerekli bilgilendirmeyi yapan polisler, düğünde alkol alan bir grubun önce sözlü, ardından da hem fiziki hem de sandalyeli saldırısına uğradı.

Saldırıda 4 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Düğünün yapıldığı sokakta geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, polis memurlarına saldıran 5 kişi ile düğün sahibini gözaltına aldı.

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