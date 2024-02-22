Polis köstebeğinin çalıştığı birimde yeni skandal! Erdoğan’ın kimliği ile soruşturma yapan polis
CHP eski lideri Deniz Baykal'a kaset kumpasının baş mimarlarından olan ve 15 Temmuz alçak darbe girşiminden 2 gün önce "Tankın eli kulağında" paylaşımı yapan, FETÖ'nün sosyal medya propaganda sorumlusu Cevheri Güven ile irtibatı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan köstebek polis Serkan Dinçer'in görev yaptığı birimde bir skandal daha yaşandı. Dinçer'in görev aldığı birimde Cumhurbaşkanıb Recep Tayyip Erdoğan’ın TC kimlik numarasıyla sorgu yapan polis ile ilgili soruşturma başlatıldı.
FETÖ'nün sosyal medya propaganda sorumlusu Cevheri Güven ile irtibatı gün yüzüne çıkmasıyla tutuklanan köstebek polisin telefonlarında yapılan incelemelerde polis Serkan Dinçer'in çift katmanlı şifreleme sistemine sahip e-posta hesapları kullandığı, çok fazla sosyal medya hesabı açtığı ve bazı polisler ile ilgili bilgileri arşivlediği tespit edilmişti.
Köstebek Serkan Dinçer'in cep telefonu hafızasını ikiye bölüp bir kısmını özel şifrelediği, Cevheri Güven'in videolarını da mesajlaşma uygulamalarından dolaşıma soktuğu tespit edilmişti.
ÇALIŞTIĞI BİRİMDE BİR SKANDAL DAHA PATLADI
- O polisin, e-posta ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik ithamları, firari Güven'e göndererek video yayınlarının kaynağını oluşturduğu da incelemelerde belirlenmişti.
- Tüm bunların yanında Serkan Dinçer'in çalıştığı birimde büyük bir skandal daha patladı.
CUMHURBAŞKANI'NIN BİLGİLERİ SORGULANDI
- Ulaştılan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Serkan Dinçer'in çalıştığı Teknik Büro Amirliği'nde çalışan bir başka polis memuru Alper B., Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasını "ASENA" gibi proje programlarının birinde sorguladı.
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SKANDALDA NARKOTİK FARKETTİ
- Proje programlarının Narkotik Daire Başkanlığı bünyesi olması nedeniyle buradaki görevliler sistem üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasının sorgulandığını fark etti.
- Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne sorguyu yapan polis memuru Alper B.'nin sicili gönderildi.
- Bunun üzerine polis memuru hakkında idari soruşturma açıldı.
ÖNCE BİRİMDEN ALINDI, SONRA GERİ AYNI BİRİME VERİLDİ
- Polis memuru Alper B. Narkotik Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği'nden 10 Aralık tarihinde alınarak Sokak Suçlarıyla Mücadele Bürosuna verildi.
- Aynı tarihte de Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma açılarak müfettiş görevlendirildi.
- Aradan bir süre geçtikten sonra soruşturma devam ederken ilginç bir şekilde polis memuru Alper B. 15 Ocak'ta tekrar Teknik Büro Amirliği'ne görevlendirildi.
MÜFETTİŞLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI
- Polis memuru Alper B.'nin Cumhurvaşkanı Erdoğan'ın TC kimlik bilgisiyle "ASENA" gibi proje programlarından birinde neden sorgu yaptığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından araştırılmaya başladı.
ASENA NELER YAPIYOR?
ÖNE ÇIKAN VİDEO
- Sabah'ın haberine göre konusunda uzman Türk mühendisler tarafından hazırlanan, e-Devlet ve UYAP ile İçişleri ve Adalet bakanlıklarının veri tabanlarıyla entegre çalışabilen yapay zeka formatında bir yazılım olan ASENA, tüm dünyada kullanılan analiz sistemlerinde olmayan birçok özelliği bulunuyor.
- ASENA, kendisindeki data ile istenilen bilgilerin tümünü bünyesindeki verilerden araştırıp getiriyor.