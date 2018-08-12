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Polis karakolu önünde otomobil alev aldı!

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis karakolu karşısında bir otomobilin alev alması, kısa süreli paniğe neden oldu.

12 Ağustos 2018 Pazar 09:40
Polis karakolu önünde otomobil alev aldı!

Hastane Sokak'ta seyreden 37 ES 539 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sahibi tarafından yol kenarına çekilen otomobilden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Elektrik sisteminden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 09:40
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