Polis karakolu önünde otomobil alev aldı!

Hastane Sokak'ta seyreden 37 ES 539 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sahibi tarafından yol kenarına çekilen otomobilden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Elektrik sisteminden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatıldı.