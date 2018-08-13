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Polis her yerde onu arıyor! Otomobili ayaklarıyla konrol etmeye çalışıyor

Konya'da bir sürücü, tavanına oturduğu otomobili ayaklarıyla kontrol etmeye çalışırken görüntülendi. Polis şimdi her yerde 42 CSE 94 plakalı otomobilin sürücüsünü arıyor.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:14
Polis her yerde onu arıyor! Otomobili ayaklarıyla konrol etmeye çalışıyor

Konya'nın Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kudüs Caddesi'nde seyreden 42 CSE 94 plakalı otomobilin üzerinde oturan kişi, ayaklarıyla direksiyonu kontrol etmeye çalışırken görüldü.

Yaptığı hareketle trafikte tehlike yaratan sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı. Görüntülendiğini fark eden sürücü, yoluna devam etti.

Görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin, sürücüye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:14
  1. Konya
  2. Çılgın sürücü
  3. ayaklarıyla araba kullanıyor
  4. trafik magandası

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