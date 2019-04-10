Polis Haftası voleybol müsabakasında dostluk kazandı .

Muğla’da Türk Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174’üncü yılı ve 10 Nisan Polis Günü ektinlikleri kapsamında Muğla Sıtkı Koçman

Üniversitesi Meslek Yüksekokul Spor Salonunda, Muğla İl Emniyet MüdürlüğüVoleybol Takımı ile Muğla Büyükşehir Veteran Voleybol Takımları arasında dostluk maçı düzenlendi.

Akşam saatlerinde oynan maça İl Emniyet Müdürlüğü veteran veleybol takımı hızlı başladı. İlk iki seti Emniyet Müdürlüğü takımı aldı. Ardından Muğla Büyükşehir Veteran Voleybol Takımı skoru 2-2 yaptı. Maç bu skorla berabere tamamlandı.

Heyecanlı ve dostça geçen mücadelede seyircilerin maçtan büyük keyif aldığı gözlendi.

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