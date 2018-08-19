Polis görünümlü şantajcılara polis tuzağı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, savcılığa başvuran M.Ş.K.isimli bir şahısın, telefonla arayıp narkotik polisi olduğunu söyleyen bir kişinin kendisine "Senin bizde cinsel içerikli video görüntün var. Bize 50 bin lira getirirsen görüntüleri sana vereceğiz. Eğer parayı vermezsen görüntüyü internette izlersin.” şeklindeki şantajıyla ilgili olarak soruşturma yaptı.

Verdiği ifadede, telefonla görüşme sırasında telsiz sesleri duyduğunu da söyleyen M.Ş.K.'nın şikayeti üzerine plan yapan Gasp Büro ekipleri, şikayetçi M.S.K.dan kendisini arayan şantajcıyı aramasını ve randevu vermesini istedi. Bunun üzerine M.Ş.K. kendisini arayan şantajcılarla irtibata geçip, şüphe çekmemek için önce pazarlık yaptı. Daha sonra anlaşma sağladığı şantajcılara görüşme adresi olarak Fatih Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir adresi veren M.S.K.nin verdiği adreste güvenlik önlemi alan ekipler, parayı almaya gelen Bülent Ö. (40) ve Türker G.(49) isimli şantajcıları buluşma sırasında kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı.

Buluşma adresine kendilerine ait özel araçla gelen şantajcıların araçlarında yapılan aramalarda 1 kelepçe, 1 telsiz ile şikayetçi M.Ş.K.'ya ait görüntülerin bulunduğu bir telefon ele geçiren polisin yakalayıp gözaltına aldığı Bülent Ö. ve Türker G. isimli şüphelilerin farklı suçlardan kayıtları olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen 2 şantaj şüphelisi sorguya alındı.