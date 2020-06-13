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Aktüel

Polis, evde sahte içki üretimi yapan şahsa göz açtırmadı

İstanbul’da sahte içki üretimi yapılan ikamete polis tarafından operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:20:08 -
Polis, evde sahte içki üretimi yapan şahsa göz açtırmadı

İstanbul’da sahte içki üretimi yapılan ikamete polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 615’i sahte bandrollü olmak üzere 4 bin 335 şişe içki ele geçirilirken bir kişi de yakalandı.


Sultanbeyli’de Ahmet Yesevi Mahallesi, Çiğdem Sokak üzerinde bulunan bir ikamette sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini alan polis harekete geçti. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12 Haziran günü adrese operasyon düzenlendi. Polis, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında vermiş olduğu karar doğrultusunda ikamette aramalarda bulundu. Aramalarda 615 adet değişik markalara ait sahte bandrollü dolu alkol şişesi ile 3 bin 720 adet değişik markalara ait orijinal bandrollü dolu alkol şişesi ele geçirildi.


Operasyonda yakalanan ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli makamlara sevk edilen Mustafa K.(56) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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