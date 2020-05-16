Polis eşlerinden gece görevindeki polislere ikram

Polis eşleri, şehit aileleri ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanlarının hazırladığı el emeği yemekler gece görev yapan polislere ikram edildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ın eşi Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan’nın öncülüğünde, Ramazan ayının başlangıcıyla hayata geçirilen "Yanyana Olamasakta Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında hazırlanan ürünler polis eşlerince yapılmaya başlandı. Projenin duyulmasıyla birlikte şehit aileleri ve gençler de gönüllü olarak projeye ortak oldu.

Antalya İl Gençlik Ve Spor Müdürlüğü çalışanları ve gönüllü gençler, gece çalışan personele dağıtılan ürünleri yaparak etkinliğe katkıda bulundu.

İkramlardan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden polisler her zaman görevlerinin başında olduklarını ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ilettiler.