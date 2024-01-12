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Yerel Polis ekipleri üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
Yerel

Polis ekipleri üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

Yeniakit Publisher
2024-01-12 07:00:00 -
Polis ekipleri üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde polis ekipleri tarafından, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tercan Meslek Yüksek Okulu Kredi Yurtlar Kurumu Mehmet Refik Şimşek Öğrenci Yurdunda ki öğrencilere ve yurt görevlilerine çeşitli konularda bilgilendirmede bulunuldu.

Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince, “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, KADES Uygulaması, En İyi Narkotik Polisi Anne, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Siber Zorbalık, Siber Farkındalık, Güvenli İnternet Kullanımı, Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar ve Dijital Bağımlılık konularında" bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinlikte yurtta kalan öğrenci ve görevlilere el broşürleri de dağıtıldı.

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