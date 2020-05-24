  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polis ekipleri şehit annesinin bayramını kutladı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Ağrı’nın Hamur ilçesinde yaşayan şehit annesini ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:32:21 -
Polis ekipleri şehit annesinin bayramını kutladı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Ağrı’nın Hamur ilçesinde yaşayan şehit annesini ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutladı.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 2003 yılında Siirt’in Baykan ilçesinde şehit olan polis memuru Yıldırım Günay’ın annesi Azize Günay’ı ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında el öpmeyen polis ekipleri, şehit annesi Günay’a Emniyet Müdürlüğü adına getirdikleri hediyeleri vererek, korona virüsten sonra el öpmeye geleceklerini söyledi.


Ramazan Bayramını kutlamak için şehit annesi Azize Günay ile kısa film çeken polis ekipleri, annenin şehit oğluyla olan anılarını canlandırdı. Duygusal anlar yaşatan görüntülerde şehit polis memuru Yıldırım Günay’ın çocukken geçirdiği bir bayram günü canlandırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı