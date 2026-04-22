Polis 'dur' dedi, o kaçtı! 290 bin lira cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Aksaray’da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, kovalamacanın ardından yakalandı. Çok sayıda ihlalden 290 bin lira ceza kesilen genç sürücü, ceza miktarını öğrenince “Hiç mi insafınız yok” diyerek tepki gösterdi.

Aksaray’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

 

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde devriye atan asayiş ekipleri hızla seyreden 33 plakalı minibüse ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayıp gaza basan sürücü hızını artırarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında bir süre kovalamaca yaşanırken o anlar kameraya da yansıdı.

 

Nefes kesen kovalamaca sonucu polis ekipleri aracın önünü keserek yakaladı. Araçtan indirilen E.G. (18) kimlik kontrolünden geçirilirken, gencin yapılan sorgulamasında ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, ‘dur’ ihtarına uymamak, trafiğe tehlikeye düşürmek gibi birçok ihlalden toplam 290 bin lira para cezası kesti. Ceza miktarını duyan genç sürücü, "Ben nasıl ödeyeyim? Hiç mi insafınız yok?" diyerek ağladı. Sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Araç ise trafikten 60 gün süreyle men edilirken, çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

Gümüşhane'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Gümüşhane'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Aktüel

Gümüşhane'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Niğde'de trafik kazası: Aşırı hız ve alkol iddiası
Niğde'de trafik kazası: Aşırı hız ve alkol iddiası

Gündem

Niğde'de trafik kazası: Aşırı hız ve alkol iddiası

Trafikte tartışma korkuttu Baltalı psikopar şoför ortalığı birbirine kattı
Trafikte tartışma korkuttu Baltalı psikopar şoför ortalığı birbirine kattı

Yerel

Trafikte tartışma korkuttu Baltalı psikopar şoför ortalığı birbirine kattı

İzmir'deki trafik kazasında ölen genç doktor, son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'deki trafik kazasında ölen genç doktor, son yolculuğuna uğurlandı

Aktüel

İzmir'deki trafik kazasında ölen genç doktor, son yolculuğuna uğurlandı

Bisiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti
Bisiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

Yaşam

Bisiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

