Polis düğmeye bastı! Gözaltılar var Gaziantep'te, narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Gazitanep’te polis, düğmeye bastı, düzenlediği operasyon sırasında 12 kişiyi gözaltında aldı. 24 adrese eşzamanlı operasyon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıbaba, Mithatpaşa, Narlıtepe ve Aydıntepe mahallelerinde uyuşturucu ticarete yapıldığı belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ele geçirilenler Polis, adreslerde yaptığı aramalarda 3 kilo metamfetamin, 100 gram bonzai, 3 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 660 lira ele geçirdi. 12 gözaltı Operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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