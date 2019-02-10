Polis düğmeye bastı! Gözaltılar var
Gaziantep'te, narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.10 Şubat 2019 Pazar 11:48
Gazitanep’te polis, düğmeye bastı, düzenlediği operasyon sırasında 12 kişiyi gözaltında aldı.
24 adrese eşzamanlı operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıbaba, Mithatpaşa, Narlıtepe ve Aydıntepe mahallelerinde uyuşturucu ticarete yapıldığı belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ele geçirilenler
Polis, adreslerde yaptığı aramalarda 3 kilo metamfetamin, 100 gram bonzai, 3 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 660 lira ele geçirdi.
12 gözaltı
Operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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