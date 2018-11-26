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Polis düğmeye bastı! DEAŞ'ın inine girildi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Amasya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 21:56
Polis düğmeye bastı! DEAŞ'ın inine girildi

Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 

Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda, Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı, 2 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 21:56
  1. Amasya Emniyet Müdürlüğü
  2. DEAŞ
  3. Amasya

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