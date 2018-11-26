Polis düğmeye bastı! DEAŞ'ın inine girildi
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Amasya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.26 Kasım 2018 Pazartesi 21:56
Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda, Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı, 2 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.
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