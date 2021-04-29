Polis ceza kesiyor propagandası yapanları utandıran video

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Polis memurları iftar saatinde kağıt toplayan yabancı uyruklu aile ile iftarlık kumanyalarını paylaştı. Çocuğun maskesinin olmadığını fark eden bir polis maske de verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 04:04:00 -

Devriye görevi yürüten polis memurları Muhammed Emin Tosya ve Ali Şener, Çorum merkezde Bahçelievler Mahallesi'nde çöp konteynerlerinden kağıt toplayan yabancı uyruklu anne ile iki çocuğunu fark etti.

Polis memurları, iftara kısa süre kala gördükleri ihtiyaç sahibi aileye kendi iftarlık kumanyalarını verdi.Polisler ayrıca, maskesi olmayan çocuklardan birine maske de taktı.Polis memurlarının ramazan ayında içleri ısıtan davranışı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Yorumlar

ömer

...Ceza yazma diyen yok zaten.Ama makul ol.Evinin bahçesinde yada koyunları otlatana yazmayin diyoruz...
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Misafir

Sahibi olmayan bir teşkilat. Kimse onları görmüyor. Kimse dertlerini bilmiyor. Bu vatan için adanmış hayatlar. Allah yar ve yardımcımız olsun.
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