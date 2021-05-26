Polis branştan ayrılma şartları | Emniyet personeli branştan ayrılma süresi ne kadar?
Son dakika haberine göre, emniyet branş yönetmeliği değişikliği yapıldı. Binlerce emniyet mensubu yeni branş şartlarını merak etmeye başladı. Peki Polis branştan ayrılma şartları Emniyet personeli branştan ayrılma süresi ne kadar? Branşa aktarılma süresi dolmadan branştan ayrılma olur mu? Branş aktarımı süresi dolmadan branştan çıkartılanlar süreyi nasıl ve nerede tamlayacak? İşte emniyet yeni branş yönetmeliğinin detayları.
Emniyet Genel Müdürlüğü yönetmelikte değişikliğe gitti. Branşa aktarılan personel 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacak. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince branşa aktarılan emniyet personelinin 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacağı resmi gazetede duyuruldu. Bu süre dolmadan branştan çıkartılan ve kalan süreyi tamamlaması için çevik kuvvet birimlerinde görevlendirilen personel, bu birimde 6 yıl çalışması halinde genel hizmet kadrosuna aktarılacak.
Branş aktarımı çevik kuvvette çalışma yılı kaç?
Belirtilen usule göre branşa aktarılan personel, idare tarafından yapılan branştan çıkarma işlemi hariç 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacak. Personel çevik kuvvet birimlerinde 6 yıl çalışacak. 10 yıl dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlayacak. Çevik kuvvet birimlerinde 6 yıl çalışan personel, 10 yıllık hizmet süresini tamamlamasa dahi genel hizmet kadrosuna aktarılacak.