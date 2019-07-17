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Polis böyle tespit etti! Hepsine ceza kesildi

Isparta'da polis ekipleri, kırmızı ışık ihlali yapan yayalara cezai işlem uyguladı. Polis kamerasıyla kayıt altına alınan ihlaller sonucu, 1,5 saatte 7 yayaya toplam 645 TL ceza kesildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
Polis böyle tespit etti! Hepsine ceza kesildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından Kaymakkapı Meydanı’nda kırmızı ışık denetimi yaptı. Alışılmışın dışında bu kez trafikteki araçları değil, yayaları kontrol eden ekipler, polise görmelerine rağmen kırmızı ışıkta geçen yayalara 235’er lira tutarında cezai işlem uyguladı.

Yaklaşık 1,5 saat devam eden ve polisin kamerayla kayıt altına aldığı ışık ihlalleri kapsamında 7 yayaya toplam bin 645 lira tutarında ceza yazıldı. İhlal yapan yayaların, geçiş için kendilerine öncelik sağlayacak butonları da kullanmadıkları gözlendi.

İhlal yaptığı gözlenen ve polis ekipleri tarafından ceza yazılmak üzere, kimlik belgeleri istenen bazı yayalar ışığı görmediğini savunurken, bazıları da aceleleri bulunduğunu öne sürdü.

Trafik polisi, yayaların karşıdan karşıya geçerken yolda araç bulunmamasına değil, kırmızı ve yeşil ışık durumuna göre hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Polis, ceza yazdığı yayaları ayrıca ikaz ederek, kırmızı ışık ihlali yapmamaları konusunda da ayrıca uyardı.

Öte yandan, uygulamaların farklı zaman dilimlerinde devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
  1. Isparta
  2. trafik polisi
  3. yayalara kırmızı ışık cezası

YORUM YAZ

  • Fr frFr fr41 dk önce
    Yaya trafiğin bir unsuru ise oda kurallara uyacak sadece taşıtla olmaz bu iş ülke genelinde sık sık uygulanmalı teşekkürler.
  • HAKTAN YANAHAKTAN YANA48 dk önce
    SİGARA YASAĞI DİYORUZ METROBÜS DURAKLARINDA FOSUR FOSUR SİGARA İÇİLİYOR BURAYADA EL ATSAK BİR ZAHMET MÜTHİŞ KAYNAK VAR BİLİYORMUSUNUZ METROBÜSLERDE SİGARA İÇENLERDEN BİR PARA TOPLANSA VARYA BELEDİYEYE MÜTHİŞ PARA AKAR BUNU YAPACAK ADAM LAZIM ADAM
  • sahinsahin48 dk önce
    polis lerin de gücü sadece watandasa yetiyor .o kadar arac sahibi kural ihlali yapiyor makaa atiyor onlara bir bo..... yapamiyor.yayalara ceza kes.hey gidi türkiye hey!!!!

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