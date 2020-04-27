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Aktüel

Polis baskınında ilginç anekdot

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan polisin uyuşturucu operasyonunda baskın sırasında yakalanan şüpheli polislerin sorusuna çok ilginç bir cevap verdi.

2020-04-27 12:58:07 -
Polis baskınında ilginç anekdot

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan polisin uyuşturucu operasyonunda baskın sırasında yakalanan şüpheli polislerin sorusuna çok ilginç bir cevap verdi.


Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında bir eve giren polis, yerde bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde poşeti gördü. ‘Bu ne diye?’ sorulan şüphelinin cevabı ise, “Karımın o. Çocuğa içiriyoruz, yemeklere katıyoruz” oldu. Bu görüntüler ise kameralara böyle yansıdı.

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