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Gündem Polis, astsubay, bankacı... 8 gözaltı kararı!
Gündem

Polis, astsubay, bankacı... 8 gözaltı kararı!

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında ihraç polis, astsubay ve bankacının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 08:55:00 -
Polis, astsubay, bankacı... 8 gözaltı kararı!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında aralarında ihraç polis memuru, astsubay, bankacı ve ihraç öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişi, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, emniyete götürüldü.

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