Polis aracının motoruna sıkışan kediyi jandarma kurtardı
Samsun'da park halindeki bir polis aracının motor bölümünde sıkışıp kalan sevimli kediyi, jandarma ekipleri kurtardı.14 Kasım 2018 Çarşamba 12:07
Samsun'da polis ekip aracının motor bölümüne giren kedi, sıkıştığı yerden jandarma tarafından çıkarıldı.
Samsun Adliyesi önünde park halindeki bir polis ekip aracının motor bölümünden sesler geldiğini duyan jandarma görevlileri harekete geçti. Aracın kaputunu açan jandarmalar, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
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