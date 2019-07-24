İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis alımlarına ilişkin son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, polis alımı KPSS puanı başta olmak üzere polis alım başvuru şartlarından olan boy ve renk körlüğü konusunda beklenen açıklamayı yaptı. Soylu, “Polis alımında çok talep var diye, önlisans mezunları için taban puanı 70 yapmıştık ama değerlendiriyoruz. Muhtemelen 65'e indireceğiz.” dedi.

Bakan Soylu polis alımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda 10 bin özel harekatçı alımına 300 bin aday başvurdu. 8500 bekçi alımına 280 bin kişi başvurdu. Üst düzey bir tercih var Devlete. Bu tercihler sonrasında elemeler oluyor, yazılı, spor testleri, mülakatlar oluyor. Bir takım kriterlerimiz var. Polis alırken 2 yıllık MYO bu dönem geldi. Bu arada biz polis eğitimini 4 aydan 6 aya ve daha sonra da 8 aya çıkaracağız. Kısmi renk körlüğü konusunda arkadaşlarımız çalışmalarının yüzde 90'ını tamamladılar. Avrupada nasıldır, dünyada nasıldır. Yen bir takım tıbbi gelişmelerin bu konuda bize sağlayabileceği imkanlar var mı. Yüzde 90'ı tamamlandı önümüzdeki günlerde tamamlayacaklar. Yeni alımlarda yetiştirip yetiştiremeyeceğimizi arkadaşlarımız çalışıyor. Yeni alımlarda bunlarla ilgili nasıl bir standar ortaya koyacağız, koymayacağız bu konuda önümüze gelecek onu hep beraber değerlendireceğiz" dedi.

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